У Німеччині керівник Volkswagen Олівер Блуме напередодні тарифних переговорів із профспілкою IG Metall захистив жорсткий курс скорочення витрат. Переговори між роботодавцем і профспілкою мають розпочатися наступного тижня в Емдені. Блуме заявив, що концерн перебуває у складній економічній ситуації, а домовленості в межах тарифного раунду мають допомогти зберегти більше робочих місць у Німеччині, повідомляє Tagesschau.

Високі витрати та невизначене завантаження

За словами Блуме, витрати на оплату праці на німецьких заводах Volkswagen у європейському порівнянні більш ніж удвічі вищі. Водночас представники працівників наголошують, що персонал уже зробив свій внесок в економію під час тарифної угоди 2024 року. Вони також зазначають, що витрати на зарплати становлять лише 10–15% загальних витрат концерну.

Керівник Volkswagen відповів, що економити необхідно за всіма напрямами. Серед чинників, які змінили умови роботи компанії, він назвав мита США, посилення конкуренції в Китаї, а також глобальні кризи й конфлікти, що спричинили зростання витрат.

Блуме сказав, що для заводів Volkswagen у Ганновері, Емдені та Цвікау, а також підприємства Audi в Неккарзульмі поки немає гарантованого економічного завантаження на 2030-ті роки. За його словами, бренди Volkswagen і Audi шукають рішення для цих майданчиків. Одним із можливих варіантів для заводу в Оснабрюку залишається робота для оборонної промисловості, однак концерн не вироблятиме системи озброєння. Йдеться про військовий транспорт і оборонні системи.

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Інвестиції та завод Audi у США

У найближчі роки Volkswagen планує інвестувати у світі 135 млрд євро. Багато працівників побоюються, що значну частину коштів концерн спрямує за межі Німеччини: зокрема на модернізацію підприємств в Іспанії та Португалії для виробництва компактних електромобілів, а також на запланований завод Audi у США вартістю близько 4 млрд євро.

Блуме запевнив, що Німеччина залишається одним із ключових напрямів інвестицій Volkswagen, хоча компанія ретельно оцінює кожну витрату. У Вольфсбурзі концерн уже скасував заплановану багатомільярдну інвестицію, пов’язану з переходом на електромобілі, зокрема відмовився від нового виробничого методу з використанням великих литих деталей.

Також Блуме визнав негативну реакцію німецьких медіа на участь глави Audi Гернота Дьолльнера у передвиборчому заході Дональда Трампа. Він пояснив, що під час будівництва заводів компаніям доводиться взаємодіяти з місцевою владою. План будівництва заводу Audi у США ще має отримати схвалення наглядової ради.

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