Керівник Ferrari Вассёр нагадав пілотам про пріоритет команди — Sky Sports News

У Сан-Паулу, Бразилія, керівник Ferrari Фредерік Вассёр провів зустріч із Льюїсом Гамільтоном та Шарлем Леклером після їхнього інциденту на першому колі Гран-прі Мексики. Він нагадав гонщикам, що інтереси команди мають бути для них пріоритетом перед Гран-прі Сан-Паулу.

Розмова після Мексики

Як повідомляє Sky Sports, розмова відбулася у четвер увечері на автодромі «Інтерлагос». Вассёр зазначив, що зустріч минула добре: учасники змогли прояснити свої позиції, після чого команда зосередилася на наступній гонці.

На першому колі гонки в Мехіко обидва боліди Ferrari виїхали за межі траси в четвертому повороті, борючись за лідерство. За оцінкою видання, цей епізод відкрив можливість для перемоги пілоту Red Bull Максу Ферстаппену. Після гонки Гамільтон критикував Леклера та говорив про потребу чіткіше визначити правила боротьби між напарниками, щоб уникати таких ситуацій надалі.

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Команда понад особисте суперництво

Вассёр сказав, що між двома конкурентними гонщиками накопичилося певне роздратування, оскільки вони регулярно стартують поруч. Водночас головний принцип Ferrari, за його словами, не змінився: пілоти мають поважати один одного, бренд, команду та її працівників на базі й на трасі.

Керівник Ferrari визнав, що в Мексиці команда зазнала колективної невдачі, адже її гонщики їхали першим і другим, але не виграли гонку. Він додав, що суперництво двох швидких і досвідчених пілотів має як позитивні, так і складні сторони, проте команда готова керувати такими моментами.

Перед чотирма заключними гонками сезону Гамільтон, який посідає третє місце в особистому заліку, випереджає Леклера на 14 очок. У кваліфікаціях Леклер веде з рахунком 10:9, тоді як у результатах гонок із таким самим рахунком попереду Гамільтон.

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