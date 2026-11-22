На Гран-прі Лас-Вегаса керівник Ferrari Фредерік Вассёр розкритикував Шарля Леклера після його зіткнення з напарником Льюїсом Гамільтоном. Інцидент стався за 12 кіл до фінішу, коли пілоти Ferrari боролися за шосте місце.

Штраф для Леклера

Після контакту Гамільтона розвернуло, і він опустився на 10-те місце. Стюарди визнали винним Леклера та призначили йому штраф 10 секунд. Через це Леклер у підсумковій класифікації став 10-м, а Гамільтон фінішував сьомим, повідомляє Sky Sports.

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Реакція керівника команди

За словами Вассера, команда просила Леклера не здійснювати обгін. Він пояснив, що за таких обставин пілоти мали зосередитися на власній гонці, а не ризикувати тим, що їх випередять інші.

Керівник Ferrari заявив, що Леклер припустився помилки, яка дорого коштувала команді, та назвав те, що сталося, неприйнятним. Вассёр нагадав, що після епізоду між гонщиками в Мехіко, який позбавив Ferrari ймовірної перемоги, із ними вже обговорювали пріоритет командних інтересів. У Лас-Вегасі обидва пілоти Ferrari вибули в другому сегменті кваліфікації.

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