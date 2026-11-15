В Ізраїлі директор медичного центру «Шеба» професор Їцхак Крайс відкликав кандидатуру на посаду генерального директора Міністерства охорони здоров'я. Причиною стала неможливість у прийнятні строки врегулювати потенційний конфлікт інтересів, повідомляє Jerusalem Post.

Тимчасова пропозиція міністра

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Хаїм Кац попросив Крайса тимчасово очолити відомство, одночасно залишаючись керівником медичного центру «Шеба». Крайс погодився, пославшись на відповідальність перед системою охорони здоров'я Ізраїлю та готовність взяти на себе цю роль у чутливий для національної безпеки період.

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Конфлікт інтересів

Можливе суміщення посад викликало занепокоєння й критику серед представників сфери охорони здоров'я. Йшлося про перспективу одночасного керівництва лікарнею та міністерством, яке здійснює нагляд за цим закладом.

Після оцінки юридичних та адміністративних аспектів такого суміщення Крайс вирішив відкликати кандидатуру і залишитися на чолі «Шеби». Кац подякував йому за готовність тимчасово взяти на себе керівництво міністерством і зазначив, що поважає це рішення.

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