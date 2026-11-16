Після Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії керівник Mercedes Тото Вольфф заявив, що команда може надати пріоритет Джорджу Расселлу в останніх трьох гонках сезону, аби допомогти британцю посісти друге місце в особистому заліку Формули-1. Расселл іде третім, поступаючись Максу Ферстаппену з Red Bull 17 очками та випереджаючи Льюїса Гамільтона з Ferrari на один бал.

Боротьба за друге місце

Як повідомляє Sky Sports News, Mercedes уже гарантувала собі обидва титули сезону. Кімі Антонеллі став чемпіоном світу на етапі в Мексиці, а команда здобула Кубок конструкторів тижнем пізніше в Бразилії.

Вольфф зазначив, що Mercedes хоче, аби Расселл набрав максимум можливих очок і, сподівається, завершив чемпіонат другим. За його словами, команді ще належить визначитися зі своїми діями, однак варіант повної підтримки пілота можливий.

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Перед трьома заключними етапами Ферстаппен має 279 очок, Расселл — 262, Гамільтон — 261. Далі в таблиці розташовуються Шарль Леклер із 249 балами та Ландо Норріс із 246.

Оцінка сезону та підготовка до 2027 року

Після перемоги на Гран-прі Азербайджану у вересні Расселл провів складну серію гонок і втратив місце у топ-2 особистого заліку. Вольфф переконаний, що 28-річний гонщик зможе відновитися наступного року, зауваживши, що складні періоди є частиною розвитку найсильніших спортсменів.

Очільник Mercedes також вважає, що боротьба за титули у 2027 році буде складнішою. Він вказав на посилення конкуренції між Mercedes, Ferrari, McLaren і Red Bull та наголосив, що команда використає останні гонки для пошуку можливостей удосконалити болід і силову установку наступного сезону.

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