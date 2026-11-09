Керівник Mercedes Вольфф закликав не порівнювати Антонеллі із Сенною — TimesLIVE

У Бразилії керівник команди Mercedes Тото Вольфф закликав не порівнювати італійського гонщика Кімі Антонеллі з триразовим чемпіоном світу Айртоном Сенною. Водночас, як повідомляє TimesLIVE, члени родини Сенни жартома назвали 20-річного пілота потенційним «Сенніхою» — «маленьким Сенною».

Вольфф проти передчасних порівнянь

Вольфф наголосив, що Сенна є видатною постаттю автоспорту і як людина, і як гонщик. За його словами, такі порівняння створюють надмірний тиск на 20-річного спортсмена, тому він не хоче зіставляти Антонеллі з бразильцем на цьому етапі кар'єри.

Керівник Mercedes водночас тепло відгукнувся про ставлення родини Сенни до італійця. Він зазначив, що близькі легендарного гонщика побачили в Антонеллі певну схожість із Сенною, але вважають, що молодому пілотові потрібно ще розвиватися.

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Вікенд на Інтерлагосі

Напередодні Гран-прі Сан-Паулу Антонеллі зустрічався з членами родини Сенни, сидів у кокпіті Lotus 1986 року, на якому виступав триразовий чемпіон світу, а також відвідав його могилу. Сам італієць раніше називав Сенну героєм дитинства, відзначаючи його відданість справі, пристрасть і емпатію.

Минулого тижня Антонеллі оформив титул чемпіона світу Формули-1 у Мексиці та став наймолодшим чемпіоном світу в історії серії. У гонці в Сан-Паулу він стартував другим, вийшов у лідери, але згодом розвернувся в першому повороті Senna S і фінішував п'ятим. Перемогу здобув гонщик McLaren Ландо Норріс, а Mercedes оформила титул у Кубку конструкторів.

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