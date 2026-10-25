Керівник ради Хісби Даурава не агітуватиме за політиків — Premium Times Nigeria

Керівник ради Хісби штату Кано в Нігерії Аміну Даурава заявив, що не проводитиме агітацію за жодного політика під час загальних виборів 2027 року. Відповідний допис він опублікував у суботу на сторінці у Facebook, повідомляє Premium Times.

Реакція на критику

Заява пролунала на тлі критики через внесення Даурава до дорадчого комітету виборчої кампанії партії Конгрес усіх прогресивних сил (APC) у штаті Кано. До переліку релігійних діячів у комітеті також внесли Абдуллахі Салеха Пакистана — колишнього голову Національної комісії Нігерії з хаджу.

У дописі мовою хауса Даурава дистанціювався від політичної діяльності, зазначивши, що не є політиком і не агітуватиме ні за кого. Він висловив побажання, щоб перемогу здобула людина, яка буде справедливою, співчуватиме бідним, захищатиме їхні права та працюватиме над полегшенням їхнього життя.

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Також очільник ради Хісби побажав країні чесних, надійних і богобоязливих лідерів, які ставитимуть інтереси людей вище за особисті. Водночас він прямо не прокоментував ані своє включення до дорадчого комітету APC, ані роботу в уряді губернатора Абби Кабіра Юсуфа, який джерело називає урядом під проводом APC.

Розбіжності серед духовенства

Частина ісламських релігійних діячів на півночі Нігерії публічно підтримала переобрання президента Боли Тінубу. У серпні понад 500 ісламських учених і духовних діячів із півночі країни підтримали його після зустрічі з губернаторами від APC та іншими політичними діячами.

Водночас у жовтні понад тисяча духовних діячів платформи Ko Da Naka у співпраці з Освітнім фондом AFAQ закликали Тінубу переглянути намір балотуватися на другий термін. Вони послалися на проблеми безпеки, економічні труднощі та виїзд із країни кваліфікованих фахівців.

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