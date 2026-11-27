Керівник групових операцій і технологій сінгапурського банку OCBC Правін Райна заявив, що кібератаки проти банків є питанням часу, а не того, чи стануть вони взагалі. Фінансовим установам слід зосереджуватися не лише на запобіганні атакам, а й на швидкому виявленні інцидентів, їх локалізації та відновленні систем, повідомляє Fortune.

Від вересня фінансовий сектор Південної Кореї зазнав серії кібератак: регулятори зафіксували 40 інцидентів у 37 компаніях, зокрема банках, брокерських і страхових фірмах, ощадних банках та криптовалютних біржах. Дослідники пов'язали вересневі атаки з Artex — інструментом на основі ШІ, який автоматизував проникнення в системи.

Захист за допомогою ШІ

За словами Райни, OCBC використовує ШІ для кіберзахисту, оскільки люди не здатні реагувати на атаки агентного штучного інтелекту з такою самою швидкістю. Банк створює захисний ШІ-рівень навколо своїх систем і регулярно проводить вправи red teaming, під час яких спеціальна група імітує дії реальних зловмисників.

Команда OCBC також проводить навчання з іншими учасниками галузі та підтримує програму bug bounty. Етичні хакери можуть повідомляти про знайдені проблеми безпеки й отримувати за це винагороду.

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Власні розробки та квантова безпека

Райна працює в OCBC з 2008 року. Того ж року невелика команда банку створила застосунок для iPhone, що став першим цифровим банківським застосунком, запущеним одним із трьох місцевих банків Сінгапуру — OCBC, DBS і UOB. Нині технологічна команда банку налічує приблизно 600–700 працівників і переважно розробляє продукти власними силами.

У липні OCBC запустив застосунок Avatar Banking із віртуальними менеджерами, доступними цілодобово для клієнтів приватного банкінгу. Бета-версію спочатку запропонували 50 клієнтам, а до першого кварталу 2027 року банк планує підключити до платформи всіх клієнтів цього напряму.

Окремо OCBC готується до ризиків квантових обчислень, які можуть зламувати традиційне шифрування. Банк навчив понад 100 співробітників основ квантових технологій і проводить пілотні проєкти з університетами та компанією ST Engineering.

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