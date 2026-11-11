Керівник Williams Воулз назвав сезон 2026 тимчасовим спадом — Sky Sports News

Керівник команди Williams Джеймс Воулз назвав слабкі результати колективу в сезоні Формули-1 2026 року тимчасовим спадом. Як повідомляє Sky Sports, він також визнав, що після успішного попереднього сезону команда дещо надто захопилася власними досягненнями.

Падіння результатів Williams

Williams посіла п’яте місце в Кубку конструкторів 2025 року — це був її найкращий результат із 2017 року. Однак після масштабних змін технічного регламенту Формули-1, що передбачали появу нових силових установок і шасі, команда втратила позиції.

За три етапи до завершення сезону 2026 року Williams посідала дев’яте місце серед 11 команд і мала 12 очок. Для порівняння, попередній сезон вона завершила зі 137 очками. За даними видання, результатами команди були дуже розчаровані її пілоти Карлос Сайнс і Алекс Албон.

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Зміни всередині команди

У подкасті The Fast and the Curious Воулз заявив, що невдачі траплятимуться на шляху розвитку команди. Він вважає, що нинішній період був корисним, оскільки Williams уже здійснила значні внутрішні зміни, потрібні для наступних кроків уперед.

За словами керівника Williams, за відносно стабільного регламенту команда здатна створити доволі непоганий болід, однак зміни правил завжди виявляють слабкі місця. Воулз також сказав, що не відчуває тиску через спекуляції щодо його посади, а рада директорів підтримує команду в подоланні труднощів.

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