У Німеччині керівники мюнхенської «Баварії» зіткнулися з критикою після публічних заяв про майбутнє 23-річного атакувального гравця Джамала Мусіали, його стан здоров’я та контракт. Як повідомляє Deutsche Welle, колишній гендиректор клубу й член наглядової ради Карл-Гайнц Румменігге заявив про потребу обговорити з футболістом, його родиною та представниками фінансовий бік угоди.

За даними видання, контракт Мусіали діє до 2030 року, а гравець може отримувати до 30 млн євро на рік. Румменігге висловив сумнів, що інший клуб погодився б придбати футболіста за таких умов, а також припустив, що Мусіалі буде важко повернутися до попереднього рівня гри.

Травма та неврологічний стан

У липні 2025 року Мусіала зазнав перелому малогомілкової кістки та щиколотки під час Клубного чемпіонату світу. Також у нього діагностували абсансні напади — неврологічний стан, через який футболіст двічі впав на полі у двох поспіль передсезонних матчах у серпні.

Після травми та нападів Мусіалі було важко відтворити форму, яку він демонстрував до продовження контракту в січні 2025 року. Колишній президент «Баварії» Улі Генесс назвав ситуацію дилемою для клубу та заявив, що цей стан неможливо вилікувати, хоча його можна певною мірою контролювати медикаментами. Генеральний директор клубу Ян-Крістіан Дрезен також говорив про консультації з родиною та менеджментом гравця.

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Реакція профспілки та клубу

Міжнародна профспілка футболістів FIFPRO розцінила ці висловлювання як скоординований тиск на Мусіалу та його представників перед можливими переговорами. У профспілці наголосили на обов’язку клубу дбати про гравця і зазначили, що травма чи спад форми не є підставою переглядати умови вже укладеного контракту.

Колишній захисник «Баварії» та збірної Німеччини Лотар Маттеус також розкритикував заяви керівництва, зазначивши, що найбільше від ситуації страждає сам Мусіала. Під час загальних зборів клубу невролог Йонатан Гоффманн, який є членом «Баварії», заявив, що пацієнтам із такими станами потрібна підтримка.

Президент клубу Герберт Гайнер запевнив, що Мусіала отримає від «Баварії» стільки часу й підтримки, скільки йому необхідно. Дрезен зі свого боку заявив, що керівництво не намагалося тиснути на футболіста, а питання контракту наразі не потребує обговорення.

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