Керівники DC Studios Ґанн і Сафран залишать посади — The Verge

Джеймс Ґанн і Пітер Сафран незабаром залишать посади співгенеральних директорів DC Studios. Їх замінить колишній старший віцепрезидент Marvel із виробництва та розвитку Джеремі Летчем, який очолить студію з 1 грудня.

Зміна керівництва

Ґанн і Сафран керували DC Studios із 2022 року. Як повідомляє The Verge, Летчем звітуватиме перед співголовами Skydance Motion Picture Group Даною Голдберг і Джошем Ґрінстіном.

За даними Deadline, Ґанн і Сафран продовжать працювати продюсерами над різними проєктами DC. Вони також працюють над продовженням фільму про Супермена під назвою Man of Tomorrow.

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Новий проєкт Ґанна

У дописі в Instagram Ґанн повідомив, що вони із Сафраном долучилися до ще одного проєкту DC, сценарій якого він пише. За його словами, робота в DC Studios була складною, а корпоративна складова посади йому не подобалася; він також зазначив, що Сафран брав на себе основний тягар цієї роботи.

Зміна керівництва відбувається після завершення великого злиття Paramount і Warner Bros., унаслідок якого була сформована об'єднана компанія Skydance на чолі з генеральним директором Девідом Еллісоном.

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