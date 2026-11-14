Керівники шкіл Франції провели акції через погрози й насильство — France 24

Керівники шкіл у Франції в п’ятницю, 14 листопада, зібралися на акції, щоб висловити невдоволення погрозами та насильством, які, за їхніми словами, стали нестерпними. За даними France 24, вони закликали уряд забезпечити їм захист.

Майже два місяці учнівських протестів

Зібрання керівників шкіл відбулися після майже двох місяців учнівських протестів. Учасники цих протестів блокували ліцеї по всій Франції.

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Педагоги говорять про виснаження

Багато педагогів підтримують учнів, однак водночас повідомляють про виснаження та відчуття ізоляції. Видання зазначає, що на тлі протестів посилилося насильство.

Учасники акцій пов’язали потребу в захисті з насильством, яке посилилося під час тривалих протестів, а також із труднощами, з якими, за їхніми словами, стикаються працівники шкіл.

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