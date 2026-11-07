Керівники шкіл Кенії пропонують спільну адміністрацію — Nation Kenya

У Кенії керівники комплексних шкіл виступають за єдину адміністрацію для початкової та молодшої середньої школи. Це питання, а також кар’єрне просування вчителів і перегляд оплати праці адміністраторів, обговорюватимуть на щорічній конференції в Момбасі, повідомляє Nation Kenya.

Єдина адміністрація

Чотириденна конференція Kenya Comprehensive Schools Heads Association має розпочатися 9 листопада в Центрі добробуту дітей шейха Заїда в Момбасі. Керівники шкіл хочуть, щоб заклад від дошкільної освіти до початкової та молодшої середньої школи діяв як одна комплексна школа.

За запропонованою моделлю, увесь заклад очолюватиме один керівник, а заступники відповідатимуть за окремі освітні рівні. Керівники шкіл вважають, що створення окремих адміністративних структур для початкової та молодшої середньої школи збільшить державні витрати й ускладнить управління закладами, які вже мають обмежені ресурси.

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Суперечка щодо управління молодшими середніми школами триває з 2023 року, коли уряд розмістив цей рівень освіти при початкових школах. Профспілка KUPPET виступає проти такого підходу, наполягаючи, що молодші середні школи мають бути самостійними або працювати при наявних старших середніх школах. Вона також заперечує проти підпорядкування вчителів молодших середніх шкіл адміністрації початкових шкіл.

Кар’єрне зростання та винагорода

Керівники шкіл також домагаються змін у кар’єрному просуванні вчителів. Голова асоціації Фуад Алі заявив, що запропоноване впровадження настанов Комісії з питань педагогічної служби щодо кар’єрного зростання має усунути бар’єри для вчителів, які не можуть підвищитися попри додаткову академічну освіту.

Окремо адміністрації шкіл хочуть переглянути їхні посадові категорії та винагороду з урахуванням додаткових обов’язків після інтеграції молодших середніх шкіл. Алі повідомив, що асоціація очікує на розгляд запропонованих змін Комісією із заробітної плати та винагороди.

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