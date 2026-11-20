У США клінічне дослідження за участю 42 дорослих з ожирінням, переддіабетом і жировою хворобою печінки показало: кетогенна дієта за чотири-п’ять місяців зменшила вміст жиру в печінці в середньому на 67%. У групах середземноморського та низькожирового раціону цей показник знизився на 45%, хоча учасники всіх трьох груп втратили приблизно по 10% початкової маси тіла, повідомляє ScienceDaily.

Порівняли три раціони

Учасників випадково розподілили між кетогенною, середземноморською та низькожировою дієтою з акцентом на рослинні продукти. Дослідницька команда забезпечувала їх усіма стравами, а також проводила щотижневі консультації з дієтологом.

У кетогенній групі на вуглеводи припадало 4% добової калорійності, а на жири — 73%. У середземноморській групі ці частки становили відповідно 50% і 35%, а в низькожировій — 70% та 15%. Калорійність раціонів коригували індивідуально, щоб усі учасники досягли зіставної втрати ваги.

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Зміни показників переддіабету

Наприкінці втручання всі групи мали зменшення жирової маси тіла та поліпшення чутливості до інсуліну. Водночас близько половини учасників кетогенної групи більше не відповідали критеріям переддіабету. Такий результат зафіксували у 29% учасників середземноморської групи та у 7% тих, хто дотримувався низькожирового рослинного раціону.

У кетогенній групі також спостерігали найбільше підвищення рівня глюкагону та найбільше зниження рівня інсуліну. За словами першого автора дослідження Макса Петерсена з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, у її учасників не виявили підвищення рівня жирів у крові або холестерину, попри найбільшу частку жирів у раціоні.

Результати опублікували в журналі Cell Metabolism. Автори зазначили, що дослідження було невеликим і тривало лише чотири-п’ять місяців, тому для оцінки тривалості ефектів потрібні масштабніші й довші дослідження.

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