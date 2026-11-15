Кетрін Девс висунули до верхньої палати Нового Південного Уельсу — The Guardian

Австралійська партія One Nation оголосила Кетрін Девс однією з чотирьох кандидатів до Законодавчої ради — верхньої палати парламенту штату Новий Південний Уельс. Вибори у штаті заплановані на 13 березня. За даними The Guardian, Девс раніше була кандидаткою від Ліберальної партії на федеральних виборах.

Інші кандидати партії

Разом із Девс One Nation представила Арнона Візера — будівельника з регіону Гантер, який працює співробітником виборчого офісу сенатора Шона Белла. Також партія назвала кандидатами фермерку, вчительку та матір вісьмох дітей із Даббо Манті Стіл і рятувальника на воді з південного узбережжя штату Деніела Гілла.

Лідер One Nation у Новому Південному Уельсі Майк Ньюман назвав кандидатів «людьми з реального життя», а не професійними політиками. Наразі партія оголосила лише одного кандидата до нижньої палати парламенту штату — самого Ньюмана в окрузі Сесснок. Водночас він заявив, що One Nation планує висунути кандидатів у всіх 93 округах нижньої палати.

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Політичне минуле Девс

У 2022 році колишній прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обрав Девс кандидаткою від Ліберальної партії у федеральному окрузі Воррінга. Її кампанія супроводжувалася суперечками, зокрема після того, як вона порівняла антитрансгендерний активізм із протидією Голокосту.

Девс повідомила, що приєдналася до One Nation у вересні. Вона заявила, що її турбує зростання вартості пального, житла та енергії, а також розкритикувала політику різноманіття, рівності та інклюзивності й курс на нульові викиди. У разі обрання Девс планує домагатися змін до законів штату щодо дискримінації, мови ненависті, підбурювання до ненависті та свідоцтв про народження.

За інформацією видання, One Nation вимагала від кандидатів на виборах у штаті підписувати угоди про нерозголошення, що забороняють їм обговорювати можливе висунення зі ЗМІ.

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