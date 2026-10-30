KF-21 Південної Кореї вперше здійснив спільний політ із літаками США — Korea Herald

Південнокорейський винищувач KF-21 Boramae вперше виконав політ у строю разом із літаками Військово-повітряних сил США над Жовтим морем. У спільному польоті минулої п’ятниці взяв участь KF-21 зі складу 156-ї винищувальної ескадрильї 16-го винищувального крила, повідомляє Korea Herald.

Літаки двох країн

Американська сторона залучила висотний розвідувальний літак U-2S Dragon Lady, а також винищувачі F-35 і F-16. ВПС Південної Кореї, крім KF-21, використали F-35, F-15K та FA-50.

Політ відбувся перед початком спільних південнокорейсько-американських повітряних навчань Freedom Flag, які проводять двічі на рік для посилення взаємосумісності сил союзників.

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Підготовка до Freedom Flag

Представник ВПС Південної Кореї заявив, що спільний політ мав дати KF-21 досвід перед навчаннями Freedom Flag. Сьомі повітряні сили США назвали захід Friendship Flight демонстрацією взаємосумісності та бойової готовності американських і південнокорейських повітряних сил на Корейському півострові.

Південна Корея завершила розробку KF-21 у липні. Проєкт, започаткований у 2015 році, мав замінити застарілий парк американських літаків F-4 і F-5 у складі її ВПС. Перший серійний KF-21 призначили до 16-го винищувального крила минулого місяця. До середини або кінця 2027 року країна планує розгорнути більше таких літаків, а до початку 2030 року — понад 100 KF-21.

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