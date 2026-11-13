В Ізраїлі рух Хабад-Любавич відмежувався від рабина Гедалії Аксельрода, колишнього голови рабинського суду Хайфи, після появи його рукописного галахічного листа. Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Haaretz, у листі Аксельрод заявив, що єврейські політики, які співпрацюють з арабськими партіями, підпадають під дію принципу «дин родеф».

Зміст листа рабина

За даними Haaretz, Аксельрод стверджував, що така співпраця становить небезпеку для народу Ізраїлю на Святій землі та в усьому світі. Він мав на увазі, зокрема, запрошення арабських партій до урядової коаліції або спирання на їхню підтримку поза коаліцією.

У матеріалі зазначається, що принцип «дин родеф» у юдейському праві стосується переслідувача та допускає застосування смертельної сили для порятунку людини, яку переслідують. Ігаль Амір посилався на цей принцип, виправдовуючи вбивство прем’єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабіна 1995 року. Перед убивством екстремістські рабини заявляли, що переговори Рабіна щодо угод в Осло наражали євреїв на небезпеку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклики до розслідування

Група колишніх керівників ізраїльських служб безпеки та військових закликала поліцію розслідувати дії Аксельрода за підозрою у підбурюванні до вбивства. У листі до керівника слідчо-розвідувального підрозділу поліції Боаза Балета вони просили викликати рабина на допит і попередили про ризик нового політичного вбивства.

Речник Хабад-Любавич в Ізраїлі рабин Шимі Сегал заявив, що офіційні релігійні рішення руху ухвалює лише його рабинський суд. За його словами, Аксельрод не входить до цього суду, не має керівної ролі в русі, а лист відображає його особисту позицію. Депутат Офер Кассіф також закликав державного прокурора Аміта Ісмана розпочати кримінальне розслідування.

Читай нас у