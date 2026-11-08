Хайбер-Пахтунхва планує створити антитерористичні суди із захистом учасників — Dawn

Адміністрація пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва планує створити антитерористичні суди у форматі faceless, що має посилити захист учасників процесів у справах про тероризм. Про заплановані заходи посадовці повідомили під час телевізійного брифінгу, передає Dawn.

Захист учасників процесу

На брифінгу був присутній губернатор Хайбер-Пахтунхви Фейсал Карім Кунді. Один із посадовців заявив, що свідки у справах про тероризм побоюються виступати.

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За його словами, адміністрація нещодавно направила поправку щодо створення таких антитерористичних судів. Посадовець зазначив, що цей механізм має забезпечити захист не лише свідків, а й прокурорів і суддів.

Витрати на безпеку

Також адміністрація планує протягом року спрямувати 70 млрд пакистанських рупій на Контртерористичний департамент і поліцію. Ці кошти мають використати для нарощування спроможностей відомств у боротьбі з тероризмом.

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