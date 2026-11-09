Хайбер-Пахтунхва та Гілгіт-Балтистан почнуть переговори про кордони — Dawn

У Пакистані губернатор Хайбер-Пахтунхви Фейсал Карім Кунді та головний міністр Гілгіт-Балтистану Амджад Хуссейн домовилися розпочати переговори щодо давніх територіальних суперечок між двома регіонами. Йдеться, зокрема, про перевали Шандур і Бабусар, а також райони поблизу дамб Діамер-Бхаша та Дассу, повідомляє Dawn.

Переговори через головних секретарів

Домовленості досягли під час зустрічі в Ісламабаді. Сторони погодилися, що спершу питання розглянуть головні секретарі двох регіонів, після чого його передадуть їхньому політичному керівництву. Мета ініціативи — владнати суперечки щодо сіл уздовж межі Хайбер-Пахтунхви та Гілгіт-Балтистану шляхом взаємного порозуміння і переговорів.

За даними видання, територіальні розбіжності неодноразово призводили до напруженості та насильницьких зіткнень між громадами у спірних районах. Обидва регіони претендують на Шандурський перевал, де розташований найвищий у світі майданчик для гри в поло — приблизно на висоті 12,5 тисячі футів. Це питання розглядає комісія з адміністративних меж.

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Статус Бабусарського перевалу, який через долину Каган сполучає Маншехру з Діамером, також досі не визначений федеральною владою. Суперечка торкалася викупу земель і компенсацій власникам ділянок, вилучених 2001 року для розширення дороги. Окремо триває спір між племенами Харбан із Кохістану та Тор із Діамера щодо восьмикілометрової ділянки біля дамби Діамер-Бхаша. Під час зіткнення 2014 року там загинули п’ятеро людей, ще 15 зазнали поранень. У 2022 році джирга з 24 членів допомогла врегулювати конфлікт і відкрила шлях до офіційної демаркації та виплат компенсацій постраждалим мешканцям Кохістану.

Додаткові рейси до Гілгіта

На зустрічі також обговорили авіасполучення між Ісламабадом і Гілгітом. Наразі Pakistan International Airlines використовує на цьому маршруті літак ATR на 44 місця. Обмежена місткість літака та скасування рейсів через погодні умови ускладнюють поїздки для пацієнтів, туристів і посадовців. Аеропорт Гілгіта не може приймати більші літаки.

Представники приватної авіакомпанії South Air обговорили з головним міністром Гілгіт-Балтистану запуск додаткового авіасполучення. За інформацією посадовця, літаки планують орендувати під гарантії уряду Гілгіт-Балтистану, а South Air має виконувати рейси в межах спільного підприємства. Очікується, що на маршруті Ісламабад—Гілгіт використовуватимуть літаки, пристосовані до погодних умов регіону.

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