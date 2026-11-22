ХАМАС попросив скликати термінову зустріч посередників і гарантів перемир’я в секторі Газа, Палестина, після удару, який Anadolu Agency описало як ізраїльський. За даними агентства, внаслідок удару загинули троє працівників пункту роздачі їжі, які доставляли продовольство переміщеним палестинцям.

Удар по автомобілю з їжею

За даними офіційного палестинського агентства Wafa, близько полудня удар припав по автомобілю, який доставляв їжу, в районі Тель-ель-Хава на південному заході міста Газа. Крім трьох загиблих, є поранені.

ХАМАС закликав посередників тиснути на Ізраїль, щоб той виконував зобов’язання за домовленістю про припинення вогню та захищав цивільних і гуманітарних працівників.

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Вимоги угруповання

Угруповання також вимагало безперешкодного допуску продовольства та гуманітарних вантажів до сектору Газа. ХАМАС звинуватив Ізраїль у націлюванні на гуманітарні операції та використанні голоду й гуманітарної допомоги для примусу палестинців, закликавши до конкретних дій, а не лише засудження.

За повідомленням агентства, у п’ятницю угруповання вже закликало посередників втрутитися після атак, які воно пов’язало з Ізраїлем. За даними ХАМАС, тоді загинули семеро палестинців, а також було зруйновано будинки.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Гази, станом на четвер від часу підписання перемир’я у жовтні 2025 року внаслідок ізраїльських порушень режиму припинення вогню загинули 1662 палестинці, ще 6007 були поранені.

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