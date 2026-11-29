У Палестині, в секторі Гази, ХАМАС заявив, що Рада миру не змогла домогтися від Ізраїлю дозволу на в’їзд палестинського технократичного комітету. Речник угруповання Хазем Кассем назвав це проявом слабкості Ради миру, повідомляє Anadolu Agency.

Комітет перебуває в Каїрі

За словами Кассема, комітет на чолі з Алі Шаатом уже кілька місяців перебуває в Каїрі. Він закликав членів комітету публічно пояснити, що саме заважає їм розпочати роботу в секторі Гази.

Речник ХАМАС також закликав усі сторони сприяти в’їзду комітету до анклаву, щоб він міг почати роботи з надання допомоги та відбудови. Угруповання повторило заяву про готовність передати всі управлінські повноваження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Затримки у виконанні плану

20 листопада газета Yedioth Ahronoth опублікувала документ Ради миру, в якому йшлося, що Ізраїль ризикує постати перешкодою для мирного плану, якщо не зробить кроків у відповідь на зобов’язання, взяті ХАМАС. У липні палестинське угруповання погодилося на дорожню карту передачі владних повноважень Національному комітету з управління Газою та роззброєння.

9 листопада Рада миру заявила, що затримки Ізраїлю із погодженням ввезення гуманітарних вантажів і виконанням зобов’язань за Шарм-еш-Шейхським гуманітарним протоколом погіршили гуманітарну кризу в Газі.

Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, укладене в жовтні 2025 року за підтриманим США планом, досі не реалізоване повністю. За останніми даними Міністерства охорони здоров’я Гази, через порушення перемир’я з боку Ізраїлю від початку дії угоди загинули 1705 палестинців, ще 6163 були поранені. Anadolu Agency також повідомляє, що Ізраїль контролює 70% території сектора Гази.

Читай нас у