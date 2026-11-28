ХАМАС заявив, що Ізз ад-Дін аль-Хая, син очільника угруповання Халіля аль-Хаї, разом із родиною вижив після ранкового ізраїльського авіаудару по житловій квартирі в місті Газа, Палестина. За словами високопосадовця ХАМАС Басема Наїма, внаслідок атаки поранення дістали кілька людей, зокрема невістка Ізз ад-Діна аль-Хаї; загиблих, за його даними, немає.

Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на Reuters. Ізраїльські військові одразу не прокоментували заяву угруповання. ХАМАС заявив, що ціллю була житлова квартира, та пов’язав удар із погрозами міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца на адресу Халіля аль-Хаї. Угруповання також звинуватило Ізраїль у спробі підірвати домовленість про припинення вогню 2025 року.

Родина лідера ХАМАС

Басем Наїм назвав Ізз ад-Діна аль-Хаю, який народився 1997 року, останнім живим сином Халіля аль-Хаї. За його словами, ще четверо синів лідера ХАМАС загинули від дій ізраїльських сил. Наїм також повідомив, що після п’ятничного удару вижила родина одного з його загиблих синів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ізз ад-Дін аль-Хая є братом-близнюком Хамама Халіля аль-Хаї, який, за даними Наїма, загинув під час ізраїльського удару 2025 року по лідерах ХАМАС у Катарі. Сам Халіль аль-Хая, якого в липні призначили загальним лідером ХАМАС, тоді уникнув замаху.

Інші удари в секторі Гази

Палестинські медики повідомили, що внаслідок двох інших ізраїльських ударів у п’ятницю загинули п’ятеро палестинців. У Рафаху, за даними медичних джерел, загинули троє людей, ще двоє зазнали поранень. Представник ізраїльської армії заявив, що військові атакували трьох бойовиків, не навівши подробиць.

Ще двоє людей загинули в місті Газа. Палестинські медики повідомили, що вони працювали охоронцями в офісі організації «Лікарі без кордонів». Організація підтвердила, що чоловіки були її охоронцями, та закликала притягнути винних в атаці до відповідальності. Ізраїльські військові визнали, що загиблі працювали в організації, але заявили, що вони були бойовиками ХАМАС, які видавали себе за гуманітарних працівників.

Читай нас у