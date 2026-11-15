ХАМАС закликав до екстреної допомоги Газі після повеней — Anadolu Agency

Лідер ХАМАС Халіль аль-Хайя закликав до міжнародної екстреної кампанії з надання допомоги мешканцям Гази, Палестина, де сильні дощі затопили табори переміщених осіб і пошкодили тисячі тимчасових укриттів. Як повідомляє Anadolu Agency, за даними ХАМАС, у листах до арабських і мусульманських країн аль-Хайя просив забезпечити доправлення на територію наметів, засобів обігріву, пального та обладнання для ремонту каналізаційних і дренажних мереж.

Вимоги щодо гуманітарного доступу

Аль-Хайя заявив, що гуманітарна ситуація в Газі погіршується через обмеження Ізраїлю на ввезення допомоги та матеріалів для відбудови, а також через руйнування житла й важливої інфраструктури. Він закликав посилити міжнародний тиск на Ізраїль для повного виконання угоди про припинення вогню, зокрема повного виведення з Гази та дотримання гуманітарного протоколу, підписаного в Шарм-ель-Шейху.

Лідер ХАМАС також вимагав безперешкодного доступу для установ ООН і гуманітарних організацій, а також допуску палестинського національного комітету, якому доручено управляти територією. Серед інших його закликів — фінансування безпечних укриттів, ремонту інфраструктури та відновлювальних робіт.

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Масштаби підтоплень

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, підтоплення торкнулися понад 200 тисяч палестинців, а пошкоджень зазнали укриття, де проживають більш як 40 тисяч сімей. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що 950 тисяч переміщених палестинців мешкають у районах, схильних до затоплення; понад 400 тисяч із них перебувають у зонах високого ризику.

ХАМАС повідомив, що протягом попередніх двох днів аль-Хайя контактував із посадовцями країн-посередників у домовленостях про припинення вогню, домагаючись термінової допомоги та виконання угоди. Він також закликав Раду Безпеки ООН провести відкрите екстрене засідання щодо гуманітарної кризи, що погіршується.

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