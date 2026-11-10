ХАМАС звинуватив Раду миру у викривленні ситуації з повенями в Газі — Anadolu Agency

ХАМАС 10 листопада звинуватив Раду миру у викривленні ситуації з повенями в секторі Гази та ігноруванні ролі Ізраїлю в перешкоджанні виконанню підтриманого США мирного плану. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Взаємні претензії щодо плану

У заяві ХАМАС відкинув відповідальність за затримки в реалізації дорожньої карти, стверджуючи, що угруповання та інші палестинські фракції вже погодилися на неї. Раніше того ж дня Рада миру розкритикувала затримки Ізраїлю з допуском необхідних постачань, заявивши, що це погіршило гуманітарну кризу. Водночас вона закликала ХАМАС виконати свої зобов’язання, зокрема скласти зброю та передати владні повноваження.

ХАМАС визнав критику Ізраїлю з боку Ради миру, але заявив, що вона, на думку угруповання, не враховує ширшої відповідальності Ізраїлю за блокування реалізації плану президента Дональда Трампа. Угруповання також послалося на заяву посередників — Єгипту, Катару та Туреччини — від 3 серпня, у якій ішлося, що ізраїльські порушення підривають другий етап плану.

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Вимоги щодо допомоги

ХАМАС заявив, що використання життєво необхідної допомоги як політичного важеля суперечить гуманітарним і правовим зобов’язанням. За твердженням угруповання, вантажі з матеріалами для укриттів залишаються за межами Гази, тоді як переміщені родини потерпають від повеней і холоду.

Угруповання вимагало відкрити пропускні пункти для постачання гуманітарної допомоги, матеріалів для укриттів і відновлення без політичних чи безпекових умов. Воно також закликало встановити графік і механізм перевірки виконання дорожньої карти, зокрема щодо виведення ізраїльських військ і початку роботи палестинського комітету, який має управляти Газою. ХАМАС закликав Раду миру оприлюднити звіт про виконані та прострочені зобов’язання і відповідальних за затримки.

Наслідки негоди

За даними Урядового медіаофісу, шторм, який ударив по Газі в п’ятницю ввечері, затопив понад 70 тисяч наметів і спричинив обвал десятків пошкоджених війною стін. Пізно ввечері в неділю в Дейр-ель-Балах обвал піщаного насипу на намети забрав життя двох жінок і трьох дітей, повідомила Цивільна оборона Гази.

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