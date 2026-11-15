Хаттон виграв DP World Tour Championship із перевагою в п’ять ударів — Sky Sports News

Тіррелл Хаттон здобув перемогу на DP World Tour Championship у Jumeirah Golf Estates із перевагою у п’ять ударів. Як повідомляє Sky Sports, англієць завершив турнір із результатом 15 нижче пару та виборов дев’ятий титул у DP World Tour.

Хаттон утримав лідерство

Перед заключним днем Хаттон мав перевагу в один удар і не втрачав першої позиції до завершення змагань. На другій дев’ятці поля він збільшив відрив від суперників, зробивши чотири берді на відрізку з шести лунок.

Фінальний раунд гольфіст пройшов за 66 ударів — на шість нижче пару. Його перевага над найближчими переслідувачами на фініші становила п’ять ударів.

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Макілрой випередив Чакарру

Рорі Макілрой посів друге місце на турнірі та випередив Еухеніо Чакарру в сезонному заліку Race to Dubai. Макілрой зіграв фінальний раунд без богі, показавши результат 67 ударів.

Завдяки цьому Макілрой виграв Race to Dubai п’ятий сезон поспіль і зрівнявся з рекордом Коліна Монтгомері за кількістю титулів Order of Merit — по вісім. Чакарра розділив третє місце з Олівером Лінделлем: обидва завершили турнір із результатом вісім нижче пару, а Чакарра в останньому раунді зіграв на три удари нижче пару.

Чакарра й Лінделл увійшли до 10 гравців, які завдяки позиціям у Race to Dubai здобули подвійне членство в PGA Tour. До цієї групи також увійшли Якоб Сков Олесен, Крістоффер Рейтан, Франческо Лапорта, Мікаель Ліндберг і Віктор Перес, які розділили п’яте місце.

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