Хаваджа заявив, що вся збірна Австралії знала про маніпуляції з м’ячем — Sky Sports News

Колишній відкривач збірної Австралії Усман Хаваджа заявив, що всі в командній роздягальні знали про маніпуляції з м’ячем під час третього тестового матчу проти ПАР у Кейптауні 2018 року. Цю заяву він зробив напередодні виходу своєї книжки Sabr, повідомляє Sky Sports News.

Заява Хаваджі

За словами Хаваджі, про схему були обізнані всі в роздягальні — беттери, боулери та персонал команди. Він сказав, що це стосувалося «усіх нас».

Заява Хаваджі суперечить позиції Cricket Australia, яка стверджувала, що про план використати наждачний папір для впливу на стан м’яча знали лише тодішній капітан Стів Сміт, Девід Ворнер і Кемерон Бенкрофт. У своїй книжці Хаваджа також написав, що план уперше обговорювали під час другого тесту серії в Порт-Елізабеті, нині Гкеберха.

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Покарання та заперечення боулерів

Після інциденту Сміта і Ворнера відсторонили на один рік, а Бенкрофта — на дев’ять місяців. За даними Sky Sports News, Ворнера визнали ініціатором плану, а Бенкрофт намагався приховати наждачний папір у штанах.

У 2021 році боулери Пат Каммінз, Мітчелл Старк, Джош Гейзелвуд і Нейтан Лайон у спільній заяві наполягали, що не знали про маніпуляції. Раніше Бенкрофт, відповідаючи на запитання, чи знала боулерська лінія про інцидент, сказав: «Думаю, це, мабуть, зрозуміло саме собою».

Хаваджа також заявив, що вважав правильним, аби відповідальність взяла на себе вся команда. За його словами, після матчу він закликав партнерів сприймати це як командну відповідальність, оскільки команда знала, що відбувається.

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