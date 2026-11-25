У Німеччині блок ХДС/ХСС запропонував Соціал-демократичній партії Німеччини компроміс у суперечці щодо пенсійного пакета. За інформацією Der Spiegel, ХДС/ХСС пропонує зберегти можливість виходу на пенсію з 63 років для людей із низькими доходами.

Розбіжності щодо пенсійного пакета

У виданні зазначили, що ХДС/ХСС і SPD зіткнулися з розбіжностями під час обговорення пенсійного пакета. На тлі цих розбіжностей партія канцлера висунула пропозицію щодо так званої пенсії з 63 років.

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Пропозиція для людей із низькими доходами

Запропонований компроміс передбачає збереження цієї можливості для громадян із невеликими заробітками. Der Spiegel подає інформацію про ініціативу як власні відомості.

Йдеться про пропозицію ХДС/ХСС у переговорах із соціал-демократами, а не про вже досягнуту домовленість між партіями. Джерело не повідомляє про остаточне рішення щодо пенсійного пакета.

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