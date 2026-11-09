ХДС висунув Ільзе Айгнер кандидаткою на посаду президента Німеччини — Deutsche Welle

У Німеччині керівний комітет Християнсько-демократичного союзу (ХДС) офіційно підтвердив висунення Ільзе Айгнер кандидаткою на посаду наступного президента країни. Її кандидатуру вже підтримує Християнсько-соціальний союз (ХСС) — баварська партія-сестра ХДС, повідомляє Deutsche Welle.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка є партнером консерваторів у федеральній коаліції, також дала зрозуміти, що підтримає номінацію Айгнер, якщо її погодять консерватори. Лідер СДПН і міністр фінансів Ларс Клінгбайль висловився на підтримку її висунення.

Вибори наприкінці січня

Наступника чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра обиратимуть наприкінці січня Федеральні збори. Другий п’ятирічний термін Штайнмаєра завершується в березні.

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До складу Федеральних зборів входять 1260 осіб: депутати федерального та земельних парламентів, а також у деяких випадках представники муніципалітетів і суспільного життя. ХДС/ХСС та СДПН мають у цьому органі більшість, а Айгнер також може здобути підтримку політиків партії Зелених.

Досвід у федеральній та баварській політиці

Ільзе Айгнер 61 рік. Вона очолює ландтаг Баварії з 2018 року. Політичну кар’єру розпочала в баварському парламенті 1994 року, у 1998 році стала депутаткою Бундестагу, а 2013 року повернулася до земельного парламенту.

За часів канцлерства Ангели Меркель Айгнер п’ять років обіймала посаду федеральної міністерки сільського господарства. Якщо її оберуть, вона стане першою жінкою на посаді глави держави в Німеччині.

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