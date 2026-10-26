Хезболла готується до нових боїв з Ізраїлем після фінансування Ірану — Jerusalem Post

У Лівані угруповання «Хезболла» протягом трьох місяців готується до можливого відновлення бойових дій з Ізраїлем після отримання фінансування від Ірану. За даними Jerusalem Post, два ліванські джерела у сфері безпеки повідомили Reuters, що угруповання використало паузу в бойових діях із червня для переозброєння.

Дрони та вибухівка

За словами співрозмовників Reuters, «Хезболла» зосередилася на закупівлі вибухівки та виробництві безпілотників, які можуть застосовуватися проти ізраїльських військових у зоні безпеки на півдні Лівану. Одне джерело та ще один співрозмовник, близький до угруповання, заявили про надходження десятків мільйонів доларів з Ірану для посилення його військових можливостей.

Ці кошти, за даними Reuters, доповнюють приблизно 200 млн доларів, які угруповання раніше отримало від Тегерана. «Хезболла» цього місяця визнала, що вибухівка, вилучена ліванською владою, належала їй та була призначена для використання у вибухових безпілотниках.

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Відновлення командування

Джерела Reuters також стверджують, що «Хезболла» відновлює структури командування й управління, робота яких була порушена під час ключових боїв. Водночас медіаофіс угруповання відкинув припущення, що ці системи припинили працювати.

За інформацією співрозмовників Reuters, угруповання ще не встигло повністю поповнити запаси та підготувати свої сили. Воно також перебуває в готовності через можливе загострення між США та Іраном, яке може знову активізувати ліванський фронт. Ізраїльські військові відмовилися від коментарів, а постійне представництво Ірану при ООН у Женеві не відповіло на запити Reuters.

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