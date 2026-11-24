За даними Romania Insider, румунський хімічний виробник Chimcomplex, який видання називає найбільшим у країні, у п’ятницю, 20 листопада, подав до Трибуналу Бакеу заяву про відкриття процедури превентивного конкордату.

Процедура реструктуризації

Превентивний конкордат — це процедура реструктуризації для компаній, які зіткнулися з фінансовими труднощами та намагаються уникнути неплатоспроможності. Вона передбачає підготовку плану, що поєднує реструктуризацію з погашенням боргів перед кредиторами.

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Переговори з кредиторами

У межах конкордату Chimcomplex може вести переговори з кредиторами щодо плану реструктуризації та повернення боргів. Водночас компанія має можливість продовжувати операційну діяльність під час цієї процедури.

Таким чином, превентивний конкордат дає підприємству механізм для узгодження плану подальших дій із кредиторами без припинення роботи. У повідомленні йдеться саме про звернення щодо відкриття такої процедури.

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