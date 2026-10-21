Хімік Кенсо Соай прочитав у Токіо лекцію про реакцію свого імені — The Japan Times

Японський хімік Кенсо Соай прочитав у Токіо, Японія, лекцію про асиметричну автокаталітичну реакцію. Робота над цією реакцією привела науковця до Нобелівської премії з хімії 2026 року. Професор-емерит Токійського університету науки виступив перед приблизно 2 тисячами людей, зокрема перед учасниками онлайн-трансляції.

Реакція Соая

Лекцію 76-річного науковця організувало Хімічне товариство Японії, повідомляє The Japan Times. У процесі, який назвали реакцією Соая, невелика відмінність між двома дзеркальними формами молекул посилюється, доки одна з форм не починає переважати. Це явище порівнюють із різницею між лівою та правою руками.

Перші результати досліджень, пов’язаних із реакцією Соая, вчений опублікував 1990 року. Під час сесії запитань і відповідей він сказав, що хоче досліджувати широкий спектр можливих причин дисбалансу між лівими та правими молекулярними формами.

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Плани на церемонію у Стокгольмі

Після лекції Соай заявив на пресконференції, що його цікавили базові, фундаментальні питання. Він також висловив сподівання прибути на церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі в грудні у піднесеному настрої.

Під час майбутньої лекції у столиці Швеції науковець планує розповісти про результати своєї роботи та відзначити внесок французького хіміка й мікробіолога XIX століття Луї Пастера, який також вивчав молекулярну асиметрію.

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