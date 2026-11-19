У Шотландії хірург Мохаммед Хабіб закликав поліцію розпочати кримінальне розслідування щодо лікарні Aberdeen Royal Infirmary в Абердині. За даними внутрішнього експертного звіту, щонайменше 19 пацієнтів померли через серйозні несприятливі події, спричинені операціями, у 2015–2021 роках, повідомляє The Guardian.

Хабіб, консультант лікарні, заявив, що від 2021 року неодноразово повідомляв про ризики у відділенні хірургії печінки та підшлункової залози. Він вважає, що в лікарні могли без потреби померти десятки пацієнтів.

Висновки експертів

За словами Хабіба, NHS Grampian, яка управляє лікарнею, замовила перевірку його скарг і заяв іншого викривача. Внутрішній звіт, оприлюднений адвокатом хірурга Аамером Анваром, дійшов висновку про 19 смертей, пов’язаних із серйозними несприятливими подіями, спричиненими операціями.

Двоє зовнішніх експертів — професори хірургії з Единбурзького та Лідського університетів — у 2022 році зазначили, що смертність у відділенні хірургії печінки та підшлункової залози в Абердині у 2017–2020 роках сягала 18%. За їхніми даними, середній національний показник смертності після таких операцій становив 2–3% залежно від стану пацієнтів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Хабіб також повідомив про чотири смерті пацієнтів під час або після операцій, що сталися після завершення тієї перевірки. У березні 2026 року інший зовнішній експерт заявив керівництву лікарні, що стійка висока смертність під час складних операцій є ознакою системного збою. Після цього відділення хірургії печінки та підшлункової залози закрили.

Реакція влади та NHS Grampian

Перший міністр Шотландії Джон Свінні назвав оприлюднені дані вкрай тривожними, але не підтримав вимогу провести кримінальне розслідування системних порушень у NHS Grampian. Він заявив, що зміни в керівництві та термінові реформи мають забезпечити необхідні поліпшення.

Головна виконавча директорка NHS Grampian Лора Скайф-Найт повідомила, що ретельна перевірка вже відбулася, хоча деякі її елементи ще тривають. Вона зазначила, що нову інформацію розглядатимуть у межах клінічних, управлінських і юридичних процедур, а пацієнтів та їхні сім’ї повідомлятимуть за потреби.

Минулого тижня наглядовий орган Healthcare Improvement Scotland вказав на дуже серйозні недоліки в керівництві NHS Grampian, зокрема на проблеми з прозорістю і точністю звітності. Водночас цей звіт зафіксував одну смерть через серйозну несприятливу подію. Уряд Шотландії заявив, що рішення про можливе кримінальне розслідування належить Police Scotland.

Читай нас у