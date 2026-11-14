Хокеїстки США розгромили Данію 14:0 та встановили рекорд турніру — The Guardian

Жіноча збірна США з хокею розгромила команду Данії з рахунком 14:0 у чвертьфіналі чемпіонату світу в Гернінгу та вийшла до півфіналу. Як повідомляє The Guardian, американки завдали 85 кидків у площину воріт, установивши рекорд турніру за один матч.

Перевага США з перших хвилин

Чинні чемпіонки повели 5:0 вже протягом перших восьми хвилин гри, а перед третім періодом їхня перевага становила десять шайб. Це була перша очна зустріч збірних США та Данії.

Тейлор Фокс відкрила рахунок на 57-й секунді та завершила матч із голом і трьома результативними передачами. Каролін Гарві й Гейлі Вінн закинули по дві шайби та віддали по три асисти. Келлі Паннек набрала чотири очки — два голи й дві передачі.

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По голу та асисту записали на свій рахунок Кейсі О'Браєн, Грейс Цумвінкль, Лейла Едвардс і Гейлі Скамурра. Також за США відзначилися Алекс Карпентер і Джессі Комфер. Голкіперка Ґвінет Філіпс відбила вісім кидків і зіграла «на нуль».

Рекорд кидків і півфінальні пари

Стартова воротарка Данії Емма-Софі Нордстрем до початку третього періоду зробила 51 сейв. Її замінила Каролін Б'єрґстад, яка відбила ще 20 кидків. Показник США у 85 кидків перевершив попередній рекорд чемпіонатів світу — 82 кидки у матчі американок проти Швеції 1997 року.

У півфіналі збірна США зіграє з Фінляндією, яка перемогла Німеччину 6:0. В іншій парі Канада зустрінеться зі Швецією: канадки в чвертьфіналі обіграли Чехію 3:2, а шведки здолали Швейцарію 1:0.

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