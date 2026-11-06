Хокеїстки США розгромили Швейцарію 7:0 на старті ЧС — The Guardian

Жіноча збірна США з хокею перемогла Швейцарію з рахунком 7:0 у стартовому матчі чемпіонату світу в Есб'єрзі, Данія. Американки розпочали захист титулу чемпіонок світу впевненою перемогою, повідомляє The Guardian.

Сім шайб у ворота Швейцарії

Ганна Білка та Лайла Едвардс оформили по дублю. Ще по одній шайбі за США закинули Кірстен Сіммс, Гіларі Найт і Кейсі О'Браєн, а Керолайн Гарві віддала три результативні передачі.

Білка відкрила рахунок на дев'ятій хвилині. У першому періоді голкіперка швейцарок Андреа Брендлі більше не пропускала, однак у другому американки взяли гру під контроль. О'Браєн подвоїла перевагу, а Едвардс реалізувала більшість через 15 секунд після вилучення у суперниць. У другому періоді збірна США перевершила Швейцарію за кидками 15:3, а в заключній двадцятихвилинці закинула ще чотири шайби.

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Голкіперка Аерін Франкел відбила всі вісім кидків у площину воріт. Після цієї перемоги баланс США в усіх матчах проти Швейцарії становить 14-0. Найт, яка проводить 16-й чемпіонат світу, довела свої рекордні показники на турнірі до 68 голів і 121 очка у 88 матчах.

Старт Канади та суперечка щодо форми

У Гернінгу збірна Канади на старті турніру обіграла Швецію з рахунком 5:1. Елдрідж закинула дві шайби, також відзначилися Емілі Кларк, Ребекка Леслі та Кендалл Купер. У матчі групи A Чехія перемогла Австрію — 4:1, а Катержина Мразова записала до активу два голи й результативну передачу.

Чемпіонат світу триває 11 днів у Есб'єрзі та Гернінгу за участю 10 команд. Чотири найкращі збірні з кожної з двох груп вийдуть до плейоф, а фінал запланований на 16 листопада. Збірні США та Канади грають у стандартних светрах без національних логотипів, використання яких передбачила Міжнародна федерація хокею. Hockey Canada та USA Hockey мають окремі контракти на екіпірування з Bauer і CCM відповідно та судяться з IIHF у швейцарському суді через цю суперечку.

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