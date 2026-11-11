Хорова програма поліпшила окремі дихальні показники дітей після Фонтена — News-Medical

У Чикаго (США) пілотна хорова програма для дітей із вродженою вадою серця з одним шлуночком показала поліпшення окремих показників дихання та психоемоційного самопочуття учасників. У дослідженні, опублікованому в журналі Pediatric Cardiology, взяли участь 14 пацієнтів віком від 8 до 16 років, які пройшли хірургічне лікування, що завершується процедурою Фонтена.

Восьмитижнева програма

Як повідомляє News-Medical, програму розробили й випробували дитяча лікарня Ann & Robert H. Lurie у Чикаго спільно зі Школою музики Бінен Північно-Західного університету. Упродовж восьми тижнів учасники щотижня мали 30 хвилин індивідуальних вокальних занять та 60 хвилин групових занять. Також їм надали доступ до онлайн-програми зі співом і дихальними вправами.

Після завершення програми дослідники зафіксували покращення за частиною показників дихальної функції. Діти також повідомляли про кращі показники, пов’язані з депресією та добробутом. Батьки відзначали поліпшення шкільного функціонування дітей, а також показників депресії й тривожності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Особливості стану пацієнтів

Діти з одним шлуночком серця зазвичай проходять три хірургічні втручання, останнім з яких у віці приблизно трьох-чотирьох років є процедура Фонтена. Під час цих операцій венозну кров спрямовують до легеневої артерії в обхід серця. Кров надходить до легень пасивно — завдяки диханню та змінам тиску, а не роботі серцевого насоса.

Попри життєзберігальний характер операцій, у таких пацієнтів можуть бути слабші легені та нижча переносимість фізичного навантаження. Керівниця дослідження Кендра Ворд зазначила, що учасники отримали від хору відчуття товариськості й менше відчували себе відмінними від однолітків. Команда сподівається розпочати більше багатоцентрове дослідження цієї програми у 2027 році.

Читай нас у