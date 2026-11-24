У Загребі спікер парламенту Північної Македонії Афрім Гаші обговорив із головою парламенту Хорватії Горданом Яндроковичем перешкоди на шляху країни до вступу в Європейський Союз. Яндрокович підтвердив політичну та технічну підтримку Хорватією європейських прагнень Скоп'є й просування переговорів про приєднання, повідомляє Anadolu Agency.

Конституційна умова

Євроінтеграційний процес Північної Македонії залишається заблокованим через тривалу суперечку із сусідньою Болгарією. Відповідно до переговорної рамки ЄС, погодженої у 2022 році, країна має внести зміни до Конституції, щоб прямо визнати болгар серед громад, які проживають у державі.

Скоп'є заявляло про готовність врегулювати конституційне питання, однак прагне гарантій, що після виконання цієї вимоги не з'являться нові двосторонні умови. Представники Північної Македонії неодноразово висловлювали занепокоєння, що питання ідентичності, мови або історичних суперечок можуть затримати процес вступу до ЄС.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для ухвалення запропонованих змін потрібна підтримка двох третин депутатів парламенту, якої досі не вдалося забезпечити. Болгарія наполягає на виконанні чинної переговорної рамки ЄС та виступає проти перегляду погоджених умов. Північна Македонія отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2005 році, а формально відкрила переговори у 2022-му.

Співпраця парламентів

На зустрічі сторони також висловили готовність зміцнювати парламентську та двосторонню співпрацю. Вони обговорили взаємодію комітетів, груп дружби й адміністративних служб, а також можливу угоду між секретаріатами двох парламентів.

За даними парламенту Хорватії, країна завершила у Північній Македонії 17 профінансованих ЄС твінінгових проєктів, ще чотири тривають. Вони охоплюють державні фінанси, судову систему, освіту, сільське господарство, транспорт і громадянське суспільство. Яндрокович також висловив сподівання на подальше поліпшення становища хорватської громади в Північній Македонії.

Читай нас у