Хорватський футболіст «Гамбурга» Маріо Вушкович повернувся до матчів Бундесліги після чотирирічної дискваліфікації за допінг. У поєдинку проти «Баварії», що завершився з рахунком 0:0, він відіграв усі 90 хвилин, повідомляє Der Spiegel.

Виснаження після матчу

Після фінального свистка Вушкович опустився на коліна, а згодом ліг на спину. Коли футболіст підвівся, двоє працівників «Гамбурга» підтримали його. За словами гравця, під час матчу він почувався дуже добре, однак наприкінці був повністю виснажений.

«Це неймовірне відчуття. Я дуже щасливий і дуже пишаюся. Я чотири роки наполегливо працював заради цього моменту», — сказав Вушкович. Він зазначив, що після гри більше втомився морально, ніж фізично, оскільки проти таких суперників потрібно постійно зберігати концентрацію: одна невелика помилка може призвести до покарання.

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Справа про ЕПО

Вушковича дискваліфікували у 2022 році через допінг із застосуванням еритропоетину, або ЕПО. Ця речовина стимулює утворення еритроцитів і поліпшує перенесення кисню кров’ю. Футболіст разом із юридичною командою впродовж кількох років оскаржував обвинувачення у спортивних судах, однак безуспішно.

У серпні 2024 року Спортивний арбітражний суд підтвердив санкцію в апеляційному провадженні та збільшив її термін до чотирьох років. Федеральний суд Швейцарії підтримав це рішення. Попри дискваліфікацію «Гамбург» уклав із Вушковичем новий контракт. Матч проти «Баварії» став для нього першим поєдинком у Бундеслізі, а під час тривалої паузи він міг підтримувати форму лише приватно.

Тренер «Гамбурга» Мерлін Польцин після гри похвалив Вушковича: «Він виступив саме так, як я від нього очікував».

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