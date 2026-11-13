Христодулідіс не виключив спроб вплинути ШІ на вибори Кіпру 2028 року — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у Дубліні, Ірландія, заявив, що не виключає спроб вплинути на президентські вибори на острові в лютому 2028 року за допомогою дезінформаційних кампаній на основі штучного інтелекту. Про це повідомило Cyprus Mail з посиланням на його заяву перед неформальним самітом Європейської ради.

Христодулідіс сказав, що в ЄС є занепокоєння щодо використання технологій зловмисними суб’єктами для впливу на виборчі процеси та їхні результати. За його словами, державам Євросоюзу потрібна правова база, яка захищатиме суспільства від таких загроз.

Вразливість країн ЄС

Відповідаючи на запитання про наступні вибори на Кіпрі, президент зазначив, що країна також вразлива до цієї технологічної загрози. Він пояснив це тим, що подібні випадки вже спостерігають у Європі, а Республіка Кіпр є членом ЄС.

Президент наголосив, що недостатньо лише аналізувати зловмисні дії. На його думку, необхідно створити механізми, які запобігатимуть таким діям. Христодулідіс назвав дві складові цього підходу: інформування громадськості та відповідальність урядів за запровадження необхідних правил.

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Плани Єврокомісії

Європейська комісія у вівторок розпочала консультації щодо запланованих змін до Акта ЄС про цифрові послуги. Вони стосуються дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем та мають зменшити ризики інформаційних маніпуляцій під час виборів.

Серед запропонованих заходів — раннє виявлення скоординованої неавтентичної активності в мережі, протидія мережам, що її поширюють, а також оцінка підозрілих тенденцій до їхнього масового поширення. Платформи також можуть зобов’язати перевіряти алгоритми на ризики маніпуляцій перед кожними національними виборами й вести облік змін у рекомендаційних системах протягом шести місяців до голосування.

Єврокомісія також пропонує чітко маркувати дипфейки, зберігати це маркування під час поширення матеріалів і швидко видаляти незаконні дипфейки кандидатів. Консультації триватимуть до 23 листопада, після чого, як очікується, Комісія подасть пропозиції до Європарламенту та Ради ЄС.

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