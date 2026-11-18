У Франції дослідники з Університету Бордо встановили, що хронічне відчуття самотності у людей віком від 65 років пов’язане з підвищенням ризику розвитку деменції на 38% порівняно з тими, хто не повідомляв про самотність. Водночас епізодична самотність не продемонструвала статистично значущого зв’язку зі збільшенням такого ризику, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Науковці проаналізували дані французького дослідження, у межах якого 3777 людей віком від 65 років спостерігали з 1988 до 2018 року. Протягом перших восьми років учасників неодноразово запитували про відчуття самотності та розподілили на три групи: тих, хто ніколи не відчував самотності, тих, хто повідомляв про неї один або два рази, і тих, хто відчував її хронічно — під час трьох або чотирьох візитів.

До другої фази спостереження у 1995–1996 роках залишилися 1540 учасників. Упродовж наступних 20 років деменцію діагностували у 560 із них, або 36,4%. Серед людей, які не повідомляли про самотність, деменцію виявили у 33,1% учасників; у групі епізодичної самотності — у 34,5%; у групі хронічної самотності — у 49,1%.

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Самотність не тотожна проживанню наодинці

Автори враховували в аналізі вік, стать, освіту, умови проживання, стан здоров’я, прийом ліків і депресію, а також дані про смерті учасників. Водночас дослідження має обмеження: самотність оцінювали за відповіддю лише на одне запитання, тому оцінка не охоплювала якість стосунків чи наявність змістовної діяльності.

29,6% учасників із хронічною самотністю не жили наодинці. Дослідники зазначили, що соціальний ризик не варто оцінювати лише за умовами проживання. Результати опубліковано в рецензованому журналі Aging & Mental Health.

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