Художник Хуан Бо-юань здобув Taipei Art Awards за проєкт про пам’ятники — Taipei Times

У Тайбеї на Тайвані художник Хуан Бо-юань отримав головну премію Taipei Art Awards за проєкт «У пошуках носа під Fronta na maso», присвячений тому, як пам’ятники авторитарної доби набувають нових значень після демонтажу або перенесення. Як повідомляє Taipei Times, 26-річного митця обрали серед 276 заявок. Він отримає 550 тисяч нових тайванських доларів, що становить близько 16 767 доларів США.

Пам’ятники після демонтажу

Хуан Бо-юань створив дві роботи, представлені в конкурсному проєкті, під час мистецьких резиденцій у Литві, що почалися 2023 року, а також у Чехії торік. Його дослідження продовжує попередні роботи зі статуями Чан Кайші на Тайвані, для яких художник використовував 3D-друк і цифрові технології.

Одна з робіт зіставляє Меморіальний парк скульптур Циху в Таоюані, де встановлені перенесені статуї Чан Кайші, із парком Грутас поблизу Друскінінкая на півдні Литви. У парку Грутас виставлено монументи радянської доби, демонтовані з громадських просторів. За словами художника, обидва місця стали туристичними локаціями, що змінює сприйняття об’єктів, які колись мали уособлювати політичну владу.

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Празький монумент і цифрова пам’ять

Інша частина проєкту присвячена знесеному празькому пам’ятнику Сталіну. Його чеське прізвисько fronta na maso означає «черга за м’ясом»: так монумент називали через подібність фігур до людей, що стоять у черзі. Хуан Бо-юань досліджує, як пам’ять про споруду зберігається в жартах, усних оповідях та міських легендах в інтернеті й дає змогу говорити про історичну травму через гумор.

У роботах використано генеративний штучний інтелект, відео та 3D-друк. За допомогою цих технологій проєкт досліджує, як цифрові інструменти можуть заповнювати прогалини в історичній пам’яті. Роботи десяти фіналістів Taipei Art Awards експонуються в Музеї образотворчих мистецтв Тайбея до 14 лютого 2027 року.

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