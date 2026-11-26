Військова хунта Гвінеї-Бісау оголосила про перенесення президентських виборів на два роки — до 26 листопада 2028 року. Рішення ухвалили в річницю військового перевороту, що стався 26 листопада 2025 року, повідомляє Deutsche Welle.

Пояснення хунти

Країною нині керує генерал Орта Інта-а, який обіймає посаду перехідного президента. У заяві він пояснив відкладення голосування недостатністю технічних, матеріальних і фінансових умов для проведення виборів.

За словами Інта-а, влада має забезпечити належну підготовку та проведення виборів відповідно до принципів законності, демократичної участі, рівних можливостей, прозорості та виборчої доброчесності.

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Переворот після голосування

Військовий переворот у Гвінеї-Бісау відбувся через три дні після загальних виборів 2025 року. Військові усунули чинного на той час президента Умару Сіссоку Ембало. І він, і кандидат від опозиції Фернанду Діаш да Кошта заявляли про перемогу на виборах.

Армія затримала Ембало за день до оприлюднення результатів голосування. Західноафриканський блок ECOWAS закликав Гвінею-Бісау повернутися до цивільного правління. Країна на західному узбережжі Африки вже пережила кілька переворотів у своїй історії.

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