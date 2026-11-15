Хусити перебувають за 60 км від Адена — France 24

У Ємені сили хуситів перебувають приблизно за 60 кілометрів від Адена — тимчасової столиці міжнародно визнаного уряду країни. Про це France 24 повідомляє з посиланням на військові та урядові джерела AFP.

Просування до Адена

За даними чотирьох військових джерел в урядових силах і двох урядових джерел, хусити взяли під контроль райони Аль-Макатіра та Аль-Мадараба й рухаються у напрямку Адена. Співрозмовники AFP заявили, що сили хуситів розмістилися в таборі Аль-Хараз у районі Аль-Мадараба, приблизно за 60 кілометрів від міста.

Посадовці також повідомили, що хусити захопили стратегічні позиції в районі Макатіра та значні частини районів Аль-Мадараба й Аль-Ара — найбільших районів провінції Лахдж на південному заході Ємену.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Передислокація урядових сил

Уряд Ємену, який підтримує військова коаліція на чолі із Саудівською Аравією, у неділю оголосив про завершення виведення останніх підрозділів із районів поблизу Баб-ель-Мандебської протоки. Війська передислокували для посилення сил там, де цього потребують поточні обставини; пріоритетом назвали забезпечення безпеки Адена та сусідніх провінцій.

Військові посадовці раніше розповіли AFP, що урядові сили почали споруджувати навколо Адена укріплення з мішків із піском і рити тунелі на тлі просування хуситів на південь. Уздовж дороги між Аденом і Лахджем десятки будівель зруйновані після боїв між хуситами та місцевими загонами опору за повітряної підтримки коаліції.

Попередні атаки

Останніми тижнями хусити неодноразово атакували Аден. За даними військових джерел уряду, 15 жовтня під час атаки на президентський палац загинули чотири людини. Раніше хусити вже намагалися захопити Аден на початку війни у 2015 році, однак ця спроба була невдалою.

Читай нас у