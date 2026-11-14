Хусити погрожують закрити школи Сани через відмову від мітингів — Asharq Al-Awsat

Хусити погрожують десяткам приватних шкіл у столиці Ємену Сані штрафами та закриттям через відмову виводити учнів і вчителів на мітинги. За даними джерел у школах, ці заходи мали підтримувати військову ескалацію хуситів у Таїзі та на інших фронтах, а також прославляти лідера угруповання Абдул-Маліка аль-Хусі. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Вимога проводити мітинги тричі на тиждень

Співрозмовники видання заявили, що приватним школам Сани та її околиць наказали організовувати щонайменше три учнівські марші або мітинги на тиждень — на території закладів і прилеглих вулицях. За їхніми словами, це скорочує час, відведений на уроки, та перетворює школи на майданчики політичної пропаганди й мобілізації.

Керівники шкіл у районах Сафія, Сабін, Азаль, Вахда і Тахрір чинять опір вимогам. На адміністрації також тиснуть батьки, які погрожують забрати дітей через зрив навчання та заходи, не пов’язані з освітою. Міністерство освіти в невизнаному уряді хуситів у відповідь пригрозило закладам низкою санкцій.

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Тиск через продовження ліцензій

За словами освітян, хусити використовують щорічне продовження ліцензій як засіб тиску на адміністрації, щоб ті виконували мобілізаційні програми. Один із батьків у Сані, який говорив на умовах анонімності, розповів, що школа повідомила родинам про обов’язкову участь дітей у мітингах. Він побоюється, що надалі це може вийти за межі маршів.

Учитель з району Азаль повідомив, що такі заходи забирають час у базових предметів, а педагогам, які відмовляються мобілізувати учнів або змушувати їх скандувати гасла хуситів, погрожують дисциплінарними стягненнями. Видання зазначає, що правозахисні організації та ООН раніше попереджали про ідеологічну обробку й військове вербування дітей у районах під контролем хуситів.

Приватні школи Сани, куди сім’ї переводили дітей через погіршення стану державної освіти та страйки вчителів, тепер стикаються з фінансовими зборами й ідеологічним контролем. За даними Asharq Al-Awsat, близько 170 тисяч учителів і працівників освіти на підконтрольних хуситам територіях не отримують зарплату з 2016 року.

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