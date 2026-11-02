Хусити просунулися на відстань 80 км від Адена — Jerusalem Post

Хусити в Ємені просунулися до позицій приблизно за 80 кілометрів від Адена — головного опорного пункту та тимчасової столиці міжнародно визнаного уряду країни. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Reuters, якому інформацію надали чотири військові джерела.

За їхніми словами, угруповання розпочало наступ на урядові позиції в районі Аль-Макатіра три дні тому та встановило контроль над усім районом. Урядові війська, за твердженням джерел, відступили у напрямку району Тур-ель-Баха — одного з основних підходів до Адена.

Бої біля дороги на Аден

Сутички між хуситами й урядовими силами тривали біля військового табору на в'їзді до району Тур-ель-Баха. Табір розташований приблизно за 50 кілометрів від адміністративного центру провінції Лахдж і за 80 кілометрів від Адена.

Гірська місцевість Аль-Макатіра височіє над дорогою, що сполучає Таїз та Аден. Наступ хуситів загрожує стратегічним позиціям уздовж цієї магістралі, яка є важливою транспортною артерією південного заходу Ємену.

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Таїз залишається в оточенні

Представник хуситів Хамід Різк опублікував відео, яке, за його твердженням, показує вхід бійців угруповання до Сук-ер-Рабуа в районі Аль-Макатіра. Reuters не зміг одразу перевірити автентичність запису.

Дорога через цей район була останнім сполученням між контрольованими урядом територіями та Таїзом. Третє за величиною місто Ємену перебуває в оточенні з початку жовтня, коли хусити перерізали головну дорогу на південь до Адена. Облога призвела до переміщення понад 100 тисяч людей і дефіциту продовольства, пального та медикаментів.

Це найближче просування хуситів до Адена від початкових місяців війни 2015 року, коли бійці угруповання ненадовго увійшли до міста, але згодом були витіснені.

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