Хусити роздали понад 320 скриньок для збору грошей у Сані — Asharq Al-Awsat

У столиці Ємену Сані, яку контролюють хусити, група розпочала кампанію зі встановлення скриньок для збору коштів у магазинах, ресторанах, компаніях і торговельних центрах. Як повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на місцеві та бізнес-джерела, власників закладів змушують приймати такі скриньки, а гроші збирають нібито на підтримку бойових дій та родин загиблих, поранених і зниклих безвісти бійців.

Понад 320 скриньок за два дні

За інформацією джерел видання, упродовж перших двох днів кампанії хусити розподілили понад 320 скриньок серед підприємств приватного сектора в кількох районах Сани. Надалі вони нібито планують розподілити ще близько 4 тисяч скриньок, щоб охопити решту міста та його околиці.

Торговці поскаржилися, що представники хуситів та озброєні члени групи заходили до крамниць зі скриньками й вимагали встановити їх без згоди власників. За їхніми словами, працівників і власників також зобов'язували заохочувати покупців робити пожертви. Порожня скринька, як стверджують співрозмовники видання, могла стати приводом для погроз і тиску на бізнес.

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Щоденний збір коштів

Джерела Asharq Al-Awsat заявили, що членам групи доручили щодня відвідувати торговельні об'єкти, забирати зібрані гроші та переказувати їх на банківські рахунки, що належать високопоставленим керівникам хуситів. За їхніми даними, кампанія не обмежується пожертвами зі скриньок: від власників бізнесу також вимагають окремих фінансових внесків.

Власник магазину, якого видання називає псевдонімом Рамзі, розповів, що через постійні перевірки й погрози іноді клав власні гроші до скриньки, аби уникнути покарання. Власник ресторану на околиці Сани заявив, що на заклади також тиснуть із вимогою додаткових виплат, попри падіння продажів і зростання операційних витрат.

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