Хусити розгорнули кампанію проти Саудівської Аравії через документи Епштейна — NDTV

У Ємені хусити розгорнули інформаційну кампанію проти Саудівської Аравії, посилаючись на документи, пов’язані з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Як повідомляє NDTV, угруповання поширює ці заяви через офіційні повідомлення, відео, пісні, виступи та дописи інфлюенсерів.

Документи та звинувачення

Кампанія зосереджена на документах, які Міністерство юстиції США оприлюднювало частинами. За даними The New York Times, на які посилається NDTV, у цих матеріалах ішлося про те, що особи, пов’язані із саудівським королівським двором, надсилали Епштейну гобелени з драпіруванням Кааби — найсвятішої святині ісламу.

Минулого місяця Саудівська Аравія звинуватила хуситів у спробі атакувати Мекку дронами та ракетами. Угруповання ці звинувачення заперечило. Махді аль-Машат, якого The New York Times називає президентом хуситів, заявив у медіа угруповання, що Мекку нібито атакують ті, хто передав Епштейну покривало Кааби.

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Поширення кампанії

Повідомлення аль-Машата тиражували на різних платформах хуситів. Єменський комік Мустафа аль-Момарі, який має понад 2,7 млн підписників у X, опублікував відео на цю тему, а традиційний музикант із Ємену написав пісню про ці твердження.

Лідер хуситів Абдул-Малік аль-Хусі також неодноразово згадував Епштейна у своїх промовах. Саудівські посадовці, за інформацією видання, публічно не коментували ані звинувачення хуситів, ані повідомлення щодо гобеленів після оприлюднення файлів Міністерством юстиції США.

Саудівська Аравія підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, з яким хусити ведуть громадянську війну.

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