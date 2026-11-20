У столиці Саудівської Аравії Ріяді снаряд хуситів уразив одну з веж фінансового району King Abdullah Financial District. Будівля, де розташований суверенний фонд Саудівської Аравії, зазнала пошкоджень на кількох поверхах, також пошкоджено прилеглі споруди. Постраждалих немає, повідомляє UPI з посиланням на саудівську цивільну оборону.

Заяви сторін

Саудівська цивільна оборона назвала удар по цивільній інфраструктурі порушенням міжнародного гуманітарного права та звинуватила хуситів у ворожих діях.

Військовий речник хуситів Ях’я Саріа заявив, що угруповання двічі атакувало фінансовий район Ріяда — на світанку та ввечері. За його словами, ці об’єкти залишатимуться цілями, доки Саудівська Аравія продовжуватиме дії проти цивільних і цивільної інфраструктури в Ємені.

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Інші заявлені цілі

Саріа також повідомив про атаки на нафтохімічну компанію Al-Sadaf у Джубайлі, авіабазу Хаміс-Мушайт та аеропорт імені короля Халіда в Ріяді. Саудівські посадовці одразу не підтвердили ці повідомлення.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило удар і заявило про повне та законне право країни на самооборону. Відомство також закликало міжнародну спільноту та постійних членів Ради Безпеки ООН виконати свої зобов’язання, реалізувати відповідні резолюції та засудити атаки хуситів.

Громадянська війна в Ємені між хуситами та міжнародно визнаним урядом країни, який підтримує Саудівська Аравія, триває з 2014 року. Крихке перемир’я 2022 року значною мірою призупинило бойові дії, однак у липні вони відновилися та надалі посилювалися.

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