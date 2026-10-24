Хусити виділили кошти на купівлю сотень мотоциклів для фронту в Ємені — Asharq Al-Awsat

У Ємені хусити протягом останніх двох тижнів виділили кошти на придбання сотень мотоциклів на ринках Сани та інших міст для передачі своїм бійцям на фронті. Це, за словами поінформованих джерел, призвело до скорочення пропозиції транспортних засобів і зростання цін, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Закупівлі у п’яти містах

Співрозмовники видання стверджують, що кошти на придбання мотоциклів виділили для закупівель у Сані, Амрані, Ходейді, Дамарі та Іббі. За їхніми словами, транспорт використовують у військових операціях, зокрема для перевезення бійців і припасів, евакуації загиблих та поранених.

Джерела пов’язують активізацію закупівель з авіаударами по підкріпленнях і транспортних засобах хуситів останніми тижнями, а також із гострим дефіцитом пального. Мотоцикли, за їхніми словами, можуть пересуватися ярами, сухими руслами річок і складною місцевістю, де важкі військові машини мають труднощі.

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Подорожчання для місцевих жителів

Жителі Сани розповіли виданню, що мотоцикли є для багатьох не лише засобом пересування, а й джерелом заробітку: їх використовують для доставки, перевезення товарів і поїздок на роботу. Зростання цін, за їхніми оцінками, ускладнює придбання такого транспорту працівниками та молодими людьми з низькими доходами.

Власник мотосалону на півдні Сани на умовах анонімності заявив, що представники хуситів придбали в нього десятки мотоциклів за останні два тижні. За його словами, вартість одного транспортного засобу залежно від моделі та характеристик становила від 280 тисяч до 500 тисяч єменських ріалів. Він також повідомив, що підвищений попит ще більше обмежив можливість місцевих жителів купувати мотоцикли для роботи.

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