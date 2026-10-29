Хусити втратили понад 1400 бійців із провінції Дамар за два місяці — Asharq Al-Awsat

У єменській провінції Дамар хусити за два місяці втратили понад 1400 бійців, повідомляють місцеві джерела, на які посилається Asharq Al-Awsat. За їхніми словами, загиблі воювали на кількох напрямках, зокрема в Таїзі, Ад-Далі, Ель-Джауфі, на західному узбережжі та в Марібі.

Виставки та похорони

Хусити організували в Дамарі, що розташований приблизно за 100 км на південь від Сани, а також у 12 районах провінції виставки фотографій загиблих. Місцеві джерела стверджують, що угруповання використовує ці заходи та похоронні процесії для залучення нових бійців і поповнення втрат.

У місті Дамар фотографіями загиблих, за даними джерел, оформили квартали, головні вулиці, школи, мечеті та урядові будівлі. Подібні експозиції також розгорнули в районах Вісаб-ель-Алі, Аніс, Дуран-Аніс, Вісаб-ес-Сафіль, Магріб-Аніс, Джебель-еш-Шарк, Джахран, Майфаат-Аніс, Аль-Хада, Аль-Манар та Утма.

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Тиск на жителів

За словами місцевих джерел, серед зображених на стендах є не лише бійці з фронту, а й люди, залучені до мобілізації, вербування та силових операцій, а також державні службовці, освітяни й студенти, яких хусити відправляли воювати. Джерела також заявили, що на виставках були фото дітей і неповнолітніх.

Місцеві активісти стверджують, що відвідуваність меморіальних експозицій була низькою, попри тиск на жителів із вимогою організовувати групові візити. Водночас хусити продовжують похоронні процесії та розміщують портрети загиблих і сектантські гасла на вулицях провінції.

Поінформовані єменські джерела також оцінили витрати угруповання на друк фотографій, організацію виставок і пов'язаних заходів у мільярди єменських ріалів. Це відбувається на тлі погіршення гуманітарних умов, бідності та зниження купівельної спроможності населення на територіях під контролем хуситів.

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