Хусити втретє за місяць перекинули підкріплення з Іббу до Таїза — Asharq Al-Awsat

Хусити втретє менш ніж за місяць перекинули військові підкріплення з провінції Ібб на фронти в Таїзі в Ємені. Про це з посиланням на місцеві джерела повідомляє Asharq Al-Awsat.

За словами співрозмовників видання, рух і надалі набирає жителів Іббу, щоб компенсувати втрати та поповнювати фронтові позиції новими бійцями. Джерела стверджують, що хусити водночас стикаються з дедалі більшими труднощами у мобілізації мешканців і представників племен на підконтрольних їм територіях.

Ібб назвали головним джерелом рекрутів

Обізнані джерела заявили, що Ібб став основним регіоном, звідки хусити залучають бійців для посилення позицій у Таїзі. Далі за кількістю рекрутів, за їхніми даними, йдуть провінція Дамар, контрольована хуситами столиця Сана та її околиці, а також провінція Амран.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Один із молодих жителів міста Ібб, який, за даними видання, кілька днів тому втік із фронту в Таїзі, розповів про методи вербування. Він стверджує, що записався на військові навчання, вважаючи, що їх проводять для протистояння Ізраїлю, однак згодом його направили воювати до Таїза.

Занепокоєння місцевих активістів

Жителі та місцеві джерела також заявили, що Ібб використовують як плацдарм для атак на Таїз та інші райони. Активісти закликали представників місцевих громад і родини в Іббі протидіяти кампаніям із вербування молоді та не допускати перетворення житлових районів і прилеглих територій на військові об'єкти й позиції для запуску балістичних ракет. За їхніми словами, це створює загрози для цивільного населення та його майна.

Читай нас у